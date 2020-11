L’agent Verhaegen s’allie à la STIB pour expliquer les gestes barrières (vidéo)

Comment faire pour que toute la population suive scrupuleusement les règles pour contrer le coronavirus ? C’est une question à laquelle est confrontée la STIB depuis des mois. Après plusieurs opérations de communication en ce sens, elle tente ce vendredi de toucher le public en misant sur l’humour. Et pour cela, qui d’autre serait mieux placé que le célèbre agent Verhaegen, alias Pablo Andres ? L’humoriste a accepté de reprendre son rôle et le résultat est non seulement instructif mais aussi plaisant.

Okay ?

Pour montrer ce qu’il faut faire ou pas dans les transports en commun, Pablo Andres se décline donc en deux personnages : l’agent Verhaegen pour les explications, et Jerem Floquet pour les démonstrations. On découvre ainsi successivement les conseils de l’humoriste sur le port du masque, l’attitude des usagers vis-à-vis du personnel de la STIB, les heures de pointe, ou encore l’utilisation du gel hydroalcoolique.