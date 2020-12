«Je suis un miraculé»: Michel Drucker se confie sans détour sur ses sérieux problèmes de santé et son retour à la télé

Il n’a qu’une seule envie : fouler le plateau de « Vivement Dimanche » et s’asseoir sur le fauteuil rouge. Michel Drucker est « très impatient », pressé de retrouver les caméras et ses invités. Mais il est aussi « très angoissé » à l’idée de faire son retour, lui qui a été opéré du cœur en septembre dernier. En novembre, il avait annoncé qu’il espérait un come-back dès le début d’année 2021. Rien n’a encore été officialisé côté France 2, et le temps nécessaire sera bien sûr pris pour que l’animateur vedette soit au mieux de sa forme. Michel Drucker, lui, devrait quitter le centre de rééducation parisien où il est soigné d’ici une semaine.

Pour Le Parisien, il a envisagé son retour à l’écran : « Ça va être un moment fort. Je reviendrai que si je suis au top, et même plus. Je commencerai par un grand merci. Mais je vais reprendre comme si rien ne s’était arrêté. J’y mettrai de l’humour. J’espère faire oublier très vite que je reviens de loin. Je prépare la dernière ligne droite ». Après la reprise de son émission, il y aura aussi la suite du programme. Et Michel Drucker voit loin : « J’aimerais bien être encore dans le coup pour vivre les JO 2024 de Paris et une ou deux campagnes présidentielles, car la politique me passionne. Il y a encore un mois, je pensais que je ne reviendrais plus jamais. Alors que, aujourd’hui, je ne me fixe pas de date ».