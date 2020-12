Après l’Utah et la Roumanie, un troisième monolithe apparaît (vidéo)

L’énigme des monolithes continue ! Ce mercredi, un nouvel exemplaire a été découvert à l’autre bout du monde, au sommet de la montagne Pine, à Atascadero, au nord de Los Angeles. Et comparé à ses deux prédécesseurs, il est clairement différent, malgré les ressemblances.

Une œuvre présente pour combien de temps ?

Comme le note un journal local d’Atascadero, la structure « semble être en acier inoxydable, mesure environ 3 mètres de haut et 45 cm de large ». Le premier du genre, celui de l’Utah, était bien ancré dans le sol mais cette fois-ci, ce n’est pas le cas. Il est même quelque peu bancal et penche légèrement, ce qui fait craindre qu’il ne tombe à cause d’une rafale ou de visiteurs un peu trop tactiles. Et contrairement au monolithe découvert en Roumanie, le monolithe californien ne comporte pas de petits cercles répétés à l’infini. Il s’agirait donc probablement d’une nouvelle réalisation.

La question qui se pose maintenant, c’est de savoir combien de temps ce nouvel exemplaire va rester. Celui découvert par hasard dans l’Utah était apparu le 18 novembre et avait disparu dix jours plus tard. Presqu’au même moment, celui établi sur un site archéologique roumain avait persisté quatre jours, du 26 au 30 novembre. Est-ce que le monolithe californien restera encore moins longtemps ? Mystère… Quelques curieux ont donc gravi la montagne sur lequel il est installé pour le voir à temps, avant que ce Banksy d’un nouveau genre ne se décide de retirer son œuvre dans la plus grande discrétion et de partir vers un autre pays.