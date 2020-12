Atteint d’un cancer, Daniel Lévi a dû s’accrocher sur le tournage de «Mask Singer»: «Je me bats pas mal»

Dans une interview donnée à Purepeople, Daniel Lévi a rappelé que malgré son cancer, il profitait de tout ce que la vie lui offrait. « Je suis partisan du ici et maintenant. Chaque jour est une vie. Le fait de se relever, c’est tout ce qui compte », s’est exprimé l’artiste, avant de revenir sur sa participation à l’émission « Mask Singer », où il est arrivé en finale : « L’après-midi durant laquelle j’ai enregistré toutes les chansons que vous avez entendues sur six semaines dans ‘Mask Singer’, je n’étais pas forcément dans un grand jour. Mais j’ai pas mal de ressource. J’ai beaucoup de chance. Je me bats pas mal ».

Malgré la cadence des tournages du jeu de TF1, l’interprète de « L’envie d’aimer », 59 ans, a apprécié « belle aventure humaine ». Sur Instagram, il a publié une photo de lui dans son costume du robot, l’accompagnant de ces mots, entre autres : « À travers cette émission, j’ai pu partager, rire, jouer, pleurer même, mais j’ai surtout vécu chaque moment comme une chance, celle de faire mon métier et de chanter encore aujourd’hui ».

« Je vis avec ce que la maladie ‘offre’, c’est-à-dire des hauts et des bas. Je suis toujours en traitement avec l’espoir qu’on puisse rayer définitivement ce truc-là. Il y a des moments un peu plus difficiles que d’autres », a encore confié Daniel Lévi à Purepeople.