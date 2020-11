Mask Singer: grâce à une gaffe de la production, Dave démasque l’une des célébrités

Il y a une semaine, les téléspectateurs ont découvert que derrière le Hibou de « Mask Singer » se cachait Dave. Avec son accent reconnaissable entre mille, la surprise était loin d’être aussi forte que pour d’autres participants. Invité sur le plateau de RTL, le chanteur a par contre raconté ce samedi qu’une autre personnalité a été trahie non pas par sa voix mais par une bourde de la production.

« Vous avez oublié qu’il y avait ça »

Normalement, les célébrités sont chacune de leur côté en coulisses, sans savoir qui sont les autres stars présentes pour éviter que les rumeurs ne s’ébruitent. Mais il existe toutefois des brèches dans la stratégie du secret de la production. Dave raconte ainsi la surprise qu’il a eue en découvrant par hasard l’une de ces failles. « Je vous le raconte parce que c’est amusant : comme on est quand même longtemps dans la loge, on m'a donné le code pour aller sur le Net. Et là, sur mon iPhone, on me met 'Voulez-vous vous brancher sur le téléphone de… », confie-t-il, RTL bippant le nom de la personnalité en question par respect pour le déroulement de l’émission de TF1. « Et j’ai dit au mec : ‘Vous avez oublié qu’il y avait ça’ », ajoute-t-il.

L’anecdote a bien fait rire le présentateur Eric Dussart qui, dans sa réaction, ajoute un détail sur l’identité de la star en question : « Il y a fort à parier qu’elle soit dans le casting alors ». Il s’agissait donc d’une femme. Laquelle ? Les téléspectateurs le sauront peut-être la semaine prochaine. Hier, deux nouveaux candidats ont été démasqués : le Squelette et la Pieuvre. Il s’agissait respectivement de Djibril Cissé et de Liane Foly.