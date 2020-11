«Mask Singer»: la Renarde et le Hibou ont été démasqués (vidéos)

En début de soirée, neuf candidats étaient encore en lice : la Renarde, le Hibou, la Pieuvre, le Robot, le Manchot, l’Araignée, le Dragon, le Requin et le Squelette. Ils se sont affrontés sur scène, en dévoilant de nouveaux indices. Lors de la première manche, la Renarde a été opposée au Dragon. N’ayant pas réussi à convaincre le public, elle a dû révéler son identité. Les téléspectateurs ont ainsi découvert Valérie Damidot sous le costume de la Renarde, l’un des noms avancés par les enquêteurs, aux côtés d’Inès Reg et Lola Dubini, rapporte l’Internaute.

Lire aussi renarde

Dans la suite de l’émission, le Hibou et la Pieuvre ont affronté une nouvelle fois les votes du public. C’est finalement le Hibou qui a perdu face aux autres stars et qui a dû enlever son masque, derrière lequel se cachait le chanteur Dave. Alessandra Sublet, Jarry, Kev Dam et Anggun avaient encore une fois vu juste, tout comme les internautes qui avaient reconnu l’accent de Dave. « C’est tellement cool de vous avoir là ! », lui a déclaré Camille Combal.