Vaccination contre le Covid-19: Sophie Wilmès et le prince Laurent n'hésiteront pas, Julie Taton «pas super emballée»

« Tu comptes te faire vacciner toi ? », cette question est sur toutes les lèvres en ce moment. Comme annoncé par Alexander de Croo il y a quelques jours, la vaccination contre le coronavirus commencera le 5 janvier en Belgique. Mais certaines personnes choisiront certainement de ne pas se faire vacciner. SudInfo a mené l’enquête auprès d’une cinquantaine de personnalités belges (experts, politiciens, people) pour connaître leur opinion à ce propos. Voici un extrait du panel de réponses.

Du côté politique, tout comme Alexander de Croo, Sophie Wilmès a déclaré qu’elle accepterait le vaccin, qu’elle voit comme « une manière simple mais fondamentale de se protéger, également de contribuer à l’effort collectif dans la lutte contre le virus ».

Le prince Laurent, le frère du roi Philippe, compte également sur la vaccination, mais attendra le temps qu’il faudra : « Si c’est possible, je me ferai vacciner. Mais je ne veux pas prendre la place de ceux qui en ont le plus besoin, qu’ils soient jeunes ou vieux. Je le ferai car ma santé n’est pas la meilleure mais comme il se donnera en nombre restreint, j’attendrai mon tour ».