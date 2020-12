Une paire de baskets unique au monde vise le million de dollars aux enchères (photos)

Le modèle qui sera proposé à la vente, en ligne, à partir de ce lundi 7 décembre et jusqu’au 16 décembre est lui unique et estimé par Sotheby’s entre « 1 et 1.000.000 » de dollars. Conçue sur la base des ZX8000, un modèle populaire commercialisé par adidas, la paire en cuir a été peinte par des artisans de Meissen, qui ont ensuite apposé des éléments de porcelaine, également décorés. Ces baskets ne sont pas faites pour être portées.

Jusqu’ici, l’équipementier américain Nike était, de loin, le plus prisé des collectionneurs, principalement par le biais de la marque maison Jordan Brand, associée à l’ancien basketteur de légende Michael Jordan. « Les maisons d’enchères capitalisent sur l’émergence de la culture +sneaker+ (basket) et s’en servent pour attirer un nouveau public dans leur écosystème », analyse Tom Woodger, vice-président en charge du marketing culturel pour la plateforme de vente en ligne StockX.

« Ces produits extrêmement rares que proposent les maisons d’enchères ne concernent que les 0,01 % les plus riches parmi les collectionneurs », poursuit-il, tandis que les plateformes spécialisées comme StockX « permettent d’accéder au reste ». Pour Brahm Wachter, si d’autres paires uniques étaient proposées aux enchères, « cela changerait le marché », avec l’arrivée de nouveaux collectionneurs et l’émergence d’une « dynamique » de prix différente. À ce titre, dit-il, la vente qui démarre lundi et dont le produit ira au Brooklyn Museum de New York et à sa programmation pour les jeunes de la ville, « est vraiment une première. C’est un test ».

AFP