«Choqué», Thierry Lhermitte critique vertement Jean-Marie Bigard et ses propos sur Emmanuel Macron (vidéo)

Avec ses coups de gueule à la pelle, Jean-Marie Bigard ne se fait pas que des amis. L’humoriste n’a de cesse de tailler les actions du gouvernement français en marge de la crise sanitaire et n’hésite pas à utiliser des mots forts, trop forts. Résultat, François Cluzet ou encore Gérard Jugnot ont déjà réagi en critiquant sévèrement le comportement d’un Bigard qui se rêvait en président de la République française.

Cette fois, c’est au tour de Thierry Lhermitte de dire ce qu’il pense des opinions complotistes et de la volonté d’action démesurée de l’humoriste. Sur RTL, l’acteur a eu l’occasion d’adresser un message à une personnalité à la fin du « Journal inattendu » d’Ophélie Meunier. Avant cela, l’acteur s’était aussi exprimé au sujet du coronavirus et des complotistes qui imaginent que le Covid-19 est une manipulation mondiale. Il a trouvé les mots justes. Il a donc ensuite choisi de s’adresser à Jean-Marie Bigard et ne l’a pas épargné alors qu’il était à la base venu pour appeler les auditeurs de la radio à faire un don à la Fondation pour la Recherche Médicale dont il est le parrain. Il s’exprime ainsi, comme l’épingle Télé-Loisirs :