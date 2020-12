Dans «TPMP», Gérard Jugnot dézingue Jean-Marie Bigard après son nouveau coup de gueule: «Il est fou» (vidéos)

L’interview de Jean-Marie Bigard, sur France Bleu ce week-end, est surréaliste. Il sort de ses gonds, s’attaque aux « décideurs », monte dans les tours, multiplie les thèses complotistes, rajoute une dose de misogynie. Visiblement, l’humoriste français avait des choses à dire : « Je suis enragé. On nous prend pour des cons. On nous manipule. On organise une dictature chez nous. Comment veux-tu que je ne sois pas en colère ? On fait crever nos commerces. On détruit l’industrie mondiale. À qui profite le crime ? ». L’homme ne fait plus rire personne, et commence à en agacer plus d’un.

À commencer par Gérard Jugnot. Après les critiques acerbes de François Cluzet en septembre dernier, c’est donc un autre acteur français qui s’en est pris à Jean-Marie Bigard et aux coups de gueule à répétition de cet humoriste qui se rêvait en président de la République. Dans « Touche pas à mon poste » ce lundi 30 novembre, Gérard Jugnot a tenu à répondre à l’humoriste. Et il n’a pas mâché ses mots : « Il est fou quoi ». Cyril Hanouna a bien sûr cherché à en savoir plus.