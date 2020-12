Jean-Pierre Pernaut multiplie les projets pour l’après-JT (vidéo)

« Quand je suis arrivé on était devancés par France 2, aujourd’hui le 13H de TF1 fait à peu près le double de l’audience de France 2, c’est vraiment un journal qui parle à tout le monde et dont le succès est formidable », met en avant «JPP», qui réunit régulièrement plus de 40% des Français devant la télé à la mi-journée.

« J’ai décidé de partir de manière très réfléchie avec ma femme, et je n’ai aucun regret d’autant plus que je vais me lancer dans plein d’autres choses », ajoute Jean-Pierre Pernaut, qui dit avoir simplement voulu « changer de rythme, à bientôt 71 ans ». Parmi les multiples projets qu’il va développer au sein du groupe TF1, «JPP TV», une plateforme en ligne « dans laquelle on va retrouver tous les sujets régionaux » créés par TF1, qu’il s’agisse de magazines ou de reportages diffusés dans les journaux, avec un blog qui proposera un suivi de l’actualité et « des tchats avec les Français ».

Une façon pour le «boss», son autre surnom, de continuer à brandir l’étendard des régions et de la proximité avec le public, lui qui s’est imposé en jouant cette carte il y a un tiers de siècle. « La révolution du 13H, c’est qu’on a été les premiers à vouloir faire un journal destiné à ceux qui le regardaient et à créer un réseau très solide de correspondants en régions, et on a pris beaucoup d’avance », assure Jean-Pierre Pernaut.

Qui rappelle qu’outre le développement de sujets «magazines», sur des thématiques qui ont aujourd’hui le vent en poupe comme le patrimoine ou l’artisanat, son 13H s’est distingué « en essayant de raconter des histoires vécues par les Français » et en cherchant à décrire les conséquences sur leurs vies des événements qui font l’actualité. Il se défend au passage d’avoir fait un journal franco-français, assurant que « le 13H a toujours été en pointe sur les grands événements internationaux des 30 dernières années », de la Guerre du Golfe à l’élection de Joe Biden.

Livre, pièce de théâtre...

Outre «JPP TV», il lancera le 9 janvier sur LCI, la chaîne d’info du groupe TF1, une émission hebdomadaire baptisée «Jean-Pierre et vous». « Ce sera une émission sur l’actualité vue par les Français, qui interviendront en direct avec nous depuis plusieurs régions, pour commenter et réagir », avec des journalistes de LCI qui répondront en plateau à leurs questions. Ce n’est pas tout: il fabriquera trois ou quatre longs reportages par an pour le magazine de TF1 «Grands reportages», qui seront consacrés aux terroirs.

Et en plus de ces nouveaux projets télévisuels, il prépare « un livre qui sortira le 11 février », et se réjouit d’avoir bientôt « plus de temps pour essayer d’écrire une 3e pièce de théâtre » avec sa femme Nathalie Marquay, passer plus de temps avec ses enfants et partager sa passion pour les sports mécaniques. Mais d’abord, il devra passer le cap de son ultime 13H. « J’appréhende ce moment parce que le 13H, c’est mon bébé, et ça va être émotionnellement difficile de quitter mon équipe qui est très soudée », confie-t-il.