«L’Amour est dans le pré»: Pierre-Henri et Isabelle dévoilent leurs sentiments (vidéo)

Dans l’épisode diffusé ce dimanche 6 décembre, les téléspectateurs ont pu découvrir ce qui semble être les prémices d’une histoire d’amour. À Sombreffe, Pierre-Henri a passé du temps avec ses deux dernières prétendantes, mais c’est pour Isabelle qu’il semble avoir un réel coup de cœur. De plus en plus proches, les célibataires ont passé un moment rien qu’à deux. L’occasion pour les deux timides de dévoiler leurs sentiments.

« C’est rare que je ressente ça pour quelqu’un. Ça ne m’est jamais arrivé », a avoué Isabelle. « Tu penses vraiment de la même manière que moi sauf que toi tu l’exprimes mieux », a ajouté la jeune femme, gênée, rapporte RTL.

« Je comprends le message et ça me fait plaisir parce que c’est vraiment ce que j’ai comme impression aussi (…) j’ai vraiment envie de continuer à apprendre à te connaître et à te découvrir parce que tout ce que je vois, ta personnalité, tout ça, ça me donne encore plus envie de continuer à te connaître un peu plus », a confié de son côté Pierre-Henri, lui aussi intimidé. Si le jeune agriculteur n’a pas encore officiellement fait son dernier choix, il est désormais évident qu’il continuera l’aventure aux côtés d’Isabelle.