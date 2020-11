« L’Amour est dans le pré » : une prétendante de Valentin décide de quitter l’aventure (vidéo)

Dans l’épisode de « L’Amour est dans le pré » diffusé ce dimanche 22 novembre, les téléspectateurs ont pu découvrir quelques images de la vie à la ferme des prétendantes de Valentin. Louise, Caroline et Tiffany avaient été sélectionnées par le jeune homme à la suite des speed-dating. Mais après une arrivée un peu chaotique, Valentin n’ayant rien préparé pour les candidates, et du temps passé auprès du jeune agriculteur, Louise a dû se rendre à l’évidence. Impossible pour elle d’imaginer développer des sentiments amoureux pour le très timide Valentin. Elle trouve en effet leurs caractères incompatibles.

Lors d’un moment passé avec le jeune homme, Louise lui a dévoilé ce qu’elle ressentait, expliquant qu’elle préférait rester amie avec lui et laisser sa place aux deux autres prétendantes. Valentin n’a donc pas dû faire de choix à l’arrivée de Sandrine Dans, puisque Louise avait décidé de quitter l’aventure. « C’est quelqu’un de très sympa, mais le feeling est plus là comme un ami. Au niveau des caractères cela ne peut pas ‘matcher’ parce qu’il est très timide, très réservé. Je pense qu’il y a moyen de débloquer ça mais j’ai un trop fort caractère pour lui et ça pourrait être compliqué », a-t-elle expliqué à la présentatrice, rapporte RTL. Caroline et Tiffany continuent donc l’aventure aux côtés de Valentin.