« L’Amour est dans le pré » : après s’être ‘offerte en cadeau’ à Denis, Estelle change radicalement d’avis (vidéo)

Dans cette douzième saison de « L’Amour est dans le pré », Estelle s’était démarquée des autres prétendantes de Denis lors du speed-dating. Pouvant apporter un cadeau à l’agriculteur, la jeune femme avait opté pour l’originalité. « Je suis ton cadeau », avait-elle déclaré, entreprenante et sûre d’elle. Une démarche qui avait amusé mais également mis mal à l’aise Denis.

Troublé et se demandant quelles étaient les réelles intentions d’Estelle, le jeune homme l’avait toutefois sélectionnée pour venir passer quelques jours à la ferme aux côtés de trois autres prétendantes. Si la complicité entre Denis et Céline, une ancienne connaissance, semble toujours bien présente, Estelle quant à elle a changé radicalement de comportement.

Alors que l’heure du choix approchait pour le fromager, il a tenu à discuter seul à seul avec la jeune femme. Elle lui a alors avoué qu’elle ne pourrait jamais tomber amoureuse de lui. « Je vais te le dire franchement, t'es un mec super... Je me dis que dans une autre vie ça aurait pu coller mais là... », a-t-elle expliqué, rapporte RTL. « Développer des sentiments amoureusement, ça n'arrivera jamais », a ajouté Estelle, décidée. « Moi je m'en fiche de partir la première (...) Je me suis bien rendu compte que ça ne colle pas », avait également confié la prétendante aux autres, préférant leur laisser plus de chance. Un revirement de situation qui a de quoi surprendre mais qui a le mérite d’être franc.