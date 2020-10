«L’Amour est dans le pré»: le cadeau original offert par Estelle à Denis (vidéo)

A la recherche de l’amour, Denis est l’agriculteur à avoir reçu le plus de lettres, 165, dans toute l’histoire de « L’Amour est dans le pré ». Âgé de 22 ans, il est également le plus jeune candidat de cette douzième saison. Après avoir ouvert ses nombreuses lettres et sélectionné onze prétendantes, l’agriculteur et fromager a pu rencontrer les jeunes femmes sélectionnées lors des speed-dating.

Lors de ces cinq minutes cruciales, l’enjeu pour les célibataires était d’arriver à séduire le jeune homme pour éventuellement continuer l’aventure ensemble. Pouvant apporter un petit cadeau à Denis, Estelle a opté pour l’originalité. « Apparemment, on peut faire un petit cadeau et vu que l’originalité est mon fort, je me suis dit que j’allais faire un petit truc un peu spécial », a commencé la jeune femme, face au jeune homme, interloqué. « Tu as déjà refusé un cadeau jusqu’à maintenant ? Ça ne se refuse pas un cadeau n’est-ce pas ? Je suis ton cadeau Denis », a alors lâché Estelle, entreprenante. Une déclaration qui a surpris et gêné Denis, qui ne savait pas trop comment réagir. Il a toutefois répondu un timide « Excellent », rapporte RTL.

« Tu es tout à fait mon type d’hommes, tu es agriculteur et moi, c’est vers ce milieu-là que je veux me diriger », a encore ajouté la célibataire, espérant marquer des points auprès de l’agriculteur qui lui plaît. Une démarche osée qui a visiblement porté ses fruits puisqu’Estelle a été choisie avec trois autres prétendantes pour passer quelques jours à la ferme.