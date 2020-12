Les trois pandas du zoo de Washington y resteront jusqu’en 2023 après un accord avec la Chine

« Comme des millions d’Américains, j’ai hâte de voir grandir Xiao Qi Ji au cours des trois prochaines années et de progresser encore davantage en matière de préservation et de compréhension des pandas géants », s’est réjoui Steve Monfort, le directeur du zoo, cité dans un communiqué. Le contrat avec la China Wildlife and Conservation Association arrivait à expiration lundi et sa prolongation permet au zoo de Washington de conserver ses pensionnaires ursidés jusqu’au 7 décembre 2023.

« Les termes de l’accord sont similaires aux accords précédents », a ajouté le zoo dont les pandas font figure de stars depuis l’arrivée du premier spécimen en 1972. Avant la naissance de Xiao Qi Ji en août, et depuis son arrivée à Washington en 2000, Mei Xiang, 22 ans, dont le nom signifie «Joli parfum» en mandarin, avait déjà eu trois bébés ayant survécu: deux mâles — Tai Shan en 2005 et Bei Bei en 2015 — et une femelle, Bao Bao, en 2013.

Les trois rejetons étaient retournés en Chine lors de leur quatrième anniversaire, selon les termes du contrat de partenariat avec le centre de conservation chinois. Alors que la Chine faisait autrefois don de ces animaux alors «en danger» d’extinction à des pays amis (l’espèce reste «vulnérable» aujourd’hui), elle les loue désormais à plusieurs zoos dans le monde, dont celui de Washington.