«J’en ressors la tête haute»: le dernier candidat éliminé du «Meilleur Pâtissier» revient sur son parcours

Au niveau de son boulot, la situation actuelle est compliquée pour le régisseur, comme il l’a expliqué à CTR : « Je ne suis pas indispensable à l’événementiel. Il y a d’autres gens qui en ont clairement plus besoin que moi. Quand le secteur revivra, je ne serai pas en priorité dans les rappelés. Donc au final, cette participation au « Meilleur Pâtissier » est tombée au bon moment et j’espère que mes futurs projets se développeront ».

Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, le Belge est revenu sur son parcours. Grâce au concours, celui-ci estime avoir « évolué en pâtisserie ». Il en ressort également « la tête haute, fier de cet apprentissage » et « fort de l’enseignement » reçu durant la compétition. En ce qui concerne son élimination, le régisseur avoue qu’il s’y attendait. « Au fil du concours, je me rendais bien compte que j’occupais le bas du classement. Toutefois, il m’est arrivé de créer la surprise de temps en temps », a-t-il ajouté. À la question de savoir quel candidat il soutient pour la suite, Florian a été clair : « Je ne pourrais pas en citer un car ils méritent tous de gagner. Ils ont chacun leur personnalité et leurs propres qualités ».

En danger déjà depuis plusieurs semaines, Florian, le candidat belge du « Meilleur Pâtissier », a finalement été éliminé à la fin de l’émission diffusée ce lundi 7 décembre sur RT-TVI. Après neuf semaines de concours, avec des hauts et des bas, le régisseur a ainsi dû quitter les six autres pâtissiers amateurs encore en lice. Il faut dire que le thème « riche comme crémus » n’a pas porté chance à Florian. Après un flop sur la revisite de Cyril, il est arrivé en dernière position de terrible épreuve technique de Mercotte. Des échecs qui lui ont malheureusement coûté sa place.

À propos de ces projets évoqués, le Belge a notamment l’intention de débuter une formation en gestion, dans le but d’ouvrir un jour une société, « peut-être dans la confection de moules à gâteaux ». Il ne met pas non plus la télé de côté. « On me dit que je passe bien à l’écran, donc pourquoi pas ! Si je fais attention à mon langage, ce qui ne fut pas toujours le cas dans « Le Meilleur Pâtissier », je pense que ça pourrait marcher », a-t-il ajouté