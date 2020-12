Selon un général israélien à la retraite, «nous sommes déjà en contact avec les extraterrestres»

Âgé de 87 ans, Haim Eshed est un ancien professeur d’université et un général israélien à la retraite. De 1981 à 2010, il a été responsable du programme de sécurité spatial de son pays. Il a également reçu à trois reprises le Prix israélien de la sécurité. Pourtant, les révélations qu’il a faites au journal israélien Yediot Aharonot ont de quoi étonner. En effet, celui-ci affirme que son pays, ainsi que les États-Unis, sont en contact avec les extraterrestres.

Selon l’ancien général, les extraterrestres existent et bien et « nous sommes déjà en contact » avec eux. Ils auraient même conclu un accord secret avec Israël et les États-Unis, au sein d’une « Fédération galactique ». « Cette coopération se traduit par l’existence d’une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres travaillent de concert », a-t-il ajouté, selon NBC News, rapporte 7sur7.

D’après lui, c’est pour cela que Donald Trump a lancé au cours de son mandat sa « force de l’espace », nouvelle branche des forces armées américaines. Le Président aurait même voulu révéler l’existence de ces extraterrestres mais la « Fédération galactique » l’en aurait empêché, pour éviter la panique de la population. « La Fédération estime que l’humanité doit encore évoluer avant d’être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux ».