A Taïwan, il ne respecte pas la quarantaine pendant huit secondes et reçoit une amende record (vidéo)

A Taïwan, on ne rigole pas avec le coronavirus ! L’île est pratiquement épargnée par la pandémie depuis le début de la crise sanitaire, malgré sa proximité avec la Chine, et elle compte bien le rester. Le mot d’ordre est donc tolérance zéro avec ceux qui ne respecteraient pas les règles de quarantaine. Dernière victime en date : un homme venu des Philippines qui a eu le malheur de sortir huit secondes de sa chambre d’hôtel où il était confiné.

Cher payé les huit secondes de liberté !

Comme le rapporte CNN, la personne en question avait été mise à l’isolement dans un hôtel de Koahsiung, troisième plus grande ville taïwanaise, au sud de l’île. Mais alors qu’il est dans sa chambre, l’homme commet l’imprudence d’aller furtivement dans le couloir, alors que d’autres personnes y étaient présentes. Ce à quoi il n’a pas prêté attention, c’est qu’il y avait une caméra de surveillance. Le personnel de l’hôtel, à l’affût, ne l’a pas manqué et a tout de suite alerté le ministère de la Santé qui s’est montrée très sévère. En commettant cet impair, le Philippin aurait pu contaminer d’autres personnes et donc introduire définitivement le virus à Taïwan. La sanction est sévère : 100.000 dollars taïwanais, soit environ 2.900€.

L’amende est manifestement destinée à décourager les autres étrangers de faire de même. Mais les autorités peuvent se montrer plus dures encore. Plus tôt dans l’année, un homme avait complètement nié les règles en vigueur en allant en discothèque, malgré la quarantaine qui lui avait été imposée. Dans son cas, c’est une amende de 31.000€ qui lui a été donnée.