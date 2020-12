Chadwick Boseman ne sera pas remplacé pour la suite de «Black Panther»

Chadwick Boseman avait succombé en août dernier à un cancer du colon sans avoir jamais publiquement fait état de son combat contre la maladie. Son décès avait jeté un doute sur la suite prévue pour «Black Panther» (2018) film adulé par la critique et les spectateurs. Il avait récolté plus d’un milliard de dollars de recettes et était devenu le premier film de super-héros à être sélectionné aux Oscars dans la catégorie du «meilleur film».

«Son interprétation de T’Challa la Panthère Noire est emblématique (...) C’est pour cela que nous ne réattribuerons pas le rôle», a expliqué le président des studios Marvel, Kevin Feige, lors d’une présentation destinée aux investisseurs du groupe Disney.