Liane Foly balance sur les coulisses des Enfoirés: «On ne va pas dire que c’est ‘La petite maison dans la prairie’»

Après de longues semaines d’incertitude, les Enfoirés ont décidé de maintenir leur grand concert annuel en 2021. Mais malheureusement, il se déroulera cette fois sans public, en raison du coronavirus. Le show sera tout de même enregistré en janvier prochain et diffusé sur TF1 comme chaque année en mars.

Suite à cette annonce, Liane Foly, membre de la troupe des Enfoirés depuis de nombreuses années, est revenue sur cette aventure musicale dans l’émission « Un éclair de Guény », du journaliste Maxime Guény. Dans une interview « sans tabou », la chanteuse de 57 ans a donné quelques informations sur les coulisses du grand show. « Est-ce que tout le monde s’entend bien ? », lui a à un moment demandé Maxime Guény. Ce à quoi Liane Foly a répondu « Non, pas du tout », avant de s’expliquer : « On est tous comme dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui ont plus d’affinités, qui s’entendent plus ou moins avec les gens. Non, on ne va pas dire que c’est ‘La petite maison dans la prairie’, ça n’existe pas ».

Cependant, l’ambiance générale au sein de la troupe n’est pas mauvaise pour autant, a tenu à préciser Liane Foly, car il y a « la joie, le bonheur d’offrir un très beau spectacle musical ». « On s’éclate entre nous parce qu’on fait quand même des duos. Le public est là, ce sont eux aussi ’Les Enfoirés’. Il est toujours présent et il a un vrai rôle pendant les concerts », a-t-elle encore ajouté.