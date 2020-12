«District Z» divise, entre ceux qui approuvent et ceux qui y voient «la pire émission» jamais vue

Arthur avait promis du grand show pour sa nouvelle production, animée par Denis Brogniart et rassemblant une bonne brochette de stars. L’attente était donc grande et de ce fait, du côté des téléspectateurs, ça passe ou ça casse. Ce vendredi soir, « District Z » a ainsi rassemblé un large public, avec 26,1% d’audience (voire beaucoup plus chez le public cible) et 5,36 millions de téléspectateurs. Mais si Denis Brogniart se félicite de ce succès sur Twitter, sur le même réseau social, les témoignages de téléspectateurs déçus pleuvent.