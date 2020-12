«Populiste», «beauf» et dernier JT sur TF1: Jean-Pierre Pernaut répond aux critiques (vidéo)

Pour ce rendez-vous, il a accepté d’aborder plusieurs sujets, à commencer bien sûr par l’arrêt de la présentation du JT et le dernier 13 heures qu’il présentera :

Réactionnaire, Jean-Pierre ?

Au fil des ans, Jean-Pierre Pernaut a marqué le JT de TF1 de son empreinte, volontairement axée sur des sujets régionaux. Quitte à s’attirer des critiques. Le journaliste français est régulièrement taxé de « beauf », de « populiste » ou encore de « réac’ », comme l’épingle Téléstar. Une image qu’il dit cultiver et qui ne semble pas le dérange outre mesure, comme il l’a confié à « Sept à Huit » :

« Si le populisme, c’est être proche des gens, je suis populiste. Si s’intéresser aux gens, c’est être populiste, je suis populiste. Moi, je m’adresse aux gens, donc la différence entre populaire et populiste, je ne sais pas ce que cela veut dire. Avec mépris on dit que c’est un journal populiste… Je suis proche des gens et fier de l’être ».

Pour ce qui est du côté « beauf » voire « réactionnaire », il réagit également : « Cela, c’est de la provoc’. Je suis un peu provocateur. Je cultive l’image du réac’ mais c’est le mec qui est attaché à des racines, à des cultures régionales, à des chants régionaux, à des langues régionales. À des choses qui, c’est vrai, n’attirent pas trop d’autres journalistes ». D’ailleurs, ce côté terroir, Jean-Pierre Pernaut va continuer à le cultiver : via la JPP TV mais aussi dans « Jean-Pierre et vous » sur LCI dès janvier.