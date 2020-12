Tatouage, crête et t-shirt Johnny Hallyday: le gros dossier sur Jean-Pierre Pernaut dévoilé au JT de TF1 (vidéo)

Jean-Pierre Pernaut comme vous ne l’avez jamais vu, c’est une certitude. Ce mardi 15 décembre, Dominique Lagrou-Sempere est entrée en plateau pour lancer un reportage sur ces imitateurs et humoristes qui puisent leur inspiration chez JPP. En plus d’avoir donné la parole à Laurent Gerra ou Étienne Carbonnier, les équipes de TF1 ont surtout retrouvé une archive qui vaut de l’or : une vieille photo punk de Jean-Pierre Pernaut.

On peut voir le journaliste, âgé de 70 ans aujourd’hui, presque méconnaissable. S’il est bien sûr plus jeune, c’est surtout son look qui dénote : un t-shirt à l’effigie du Taulier Johnny Hallyday, une crête et un tatouage – « un faux », note Jean-Pierre Pernaut. « Regardez Jean-Pierre, j’ai retrouvé ça », note la journaliste en plateau, dévoilant ainsi le cliché aux nombreux téléspectateurs qui ne loupent aucun des derniers moments du journaliste français à la tête du JT de TF1.