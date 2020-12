Jean-Pierre Pernaut au bord des larmes: séquence émotion au JT de TF1 (vidéo)

Lourd passage de témoin : Marie-Sophie Lacarrau reprend la case horaire de Jean-Pierre Pernaut qui présentera son dernier journal télévisé sur TF1 ce vendredi 18 décembre. Tout au long de la semaine, les équipes éditoriales du 13 heures rendent hommage à JPP avec des reportages et des images d’archives qui le concernent directement.

Ce lundi 14 décembre, Dominique Lagrou-Sempere est entré en plateau pour lancer un sujet dont Jean-Pierre Pernaut ignorait tout, comme l’épingle LCI : « C’est la première fois que mon équipe me fait des cachoteries ». Et pour ce reportage précisément, il était question de Jean-Pierre et de ses débuts au JT il y a de ça 33 ans. Le 22 février 1988, il présente son premier 13 heures en tant que remplaçant d’Yves Mourousi, d’abord intérimaire en attendant de trouver le vrai successeur de la vedette du petit écran.