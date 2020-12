Jean-Pierre Pernaut «très stressé» par le discours d’adieu de son dernier JT

C’est ce vendredi que Jean-Pierre Pernaut, figure emblématique du JT de 13h de TF1, fera ses adieux. Il présentera aujourd’hui son dernier journal télévisé, avant de céder la place, qu’il occupe depuis 1988, à Marie-Sophie Lacarrau.

Mais qui dit adieu, dit également discours d’adieu. Et là, ça devient compliqué. Après presque 33 ans à la présentation JT et plus de 7.000 13h, Jean-Pierre Pernaut ne sait pas comment s’adresser à ses téléspectateurs. Invitée sur le plateau de « Touche pas à mon poste » ce jeudi soir, Nathalie Marquay, la femme de « JPP », a d’ailleurs confié que ce dernier était « très stressé » par son discours.

« Ça fait plus de dix jours, tous les soirs, que je lui dis ‘Mais qu’est-ce que tu fais ? Va te coucher, tu es fatigué’. Il me répond ‘Non, il faut que je fasse mon discours’ », a raconté l’ex-Miss France. Selon elle, son mari se prend bien la tête, passant son temps à écrire puis jeter ce qu’il écrit pour le reformuler autrement. « Il dit ‘Non, c’est trop long, non, ce n’est pas touchant, non, ce n’est pas possible, je jette’ […] Il se couche à 1 heure du matin, alors qu’il est crevé. Il a des dizaines de réunions en ce moment, des photos, des autographes. Il n’arrête pas… », a encore confié Nathalie Marquay, dont les propos ont été confirmés par Jean-Pierre Pernaut lui-même, présent sur le plateau de Cyril Hanouna en visioconférence.