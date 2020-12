Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay ne vivent pas seuls: qui est cette femme qui partage leur quotidien?

À quelques jours de son dernier JT, Jean-Pierre Pernaut est très sollicité par les médias. Parmi eux, le magazine Gala, qui vient de lever un peu le voile sur la vie privée du présentateur français. Si Jean-Pierre Pernaut partage la vie de l’ex-miss France Nathalie Marquay, une autre personne s’est immiscée dans le quotidien du couple depuis quelques années. Muriel, amie très proche du couple, vit en effet avec eux.

« J’étais venue pour quelques mois et finalement, je suis restée », a expliqué à Gala celle qui est directrice de communication dans une société de production. Muriel ne vit plus dans la maison de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay, mais elle a maintenant sa propre petite maison au fond du jardin.

La présence de Muriel dans la vie quotidienne du couple peut paraître intrusive, mais pour Nathalie Marquay, elle est devenue presque indispensable : « Muriel, c’est ma deuxième moitié, ma meilleure amie, mon témoin de mariage, la marraine de ma fille, mon agent. C’est mon Jean-Pierre au féminin », a-t-elle confié à Gala.