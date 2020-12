Johnny Depp totalement écarté de «Pirates des Caraïbes»

Décidément, l’année 2020 est définitivement à oublier pour Johnny Depp. Déjà écarté et remplacé dans la saga « Les animaux fantastiques » suite à son procès perdu contre le tabloïd The Sun, il voit maintenant son rôle dans « Pirates des Caraïbes » lui échapper.

En effet, selon une enquête du Hollywood Reporter, Disney aurait refusé que Johnny Depp ne fasse ne fût-ce qu’une apparition fugace dans un des films de « Pirates des Caraïbes » en préparation, même après la demande du producteur Jerry Bruckheimer.

Si Disney a fait le choix d’écarter Johnny Depp de la saga, ce n’est pas seulement à cause de son procès (perdu) en diffamation contre The Sun, qui le dépeignait comme un mari violent. Son comportement sur les tournages est également en cause. Lors du cinquième volet de « Pirates des Caraïbes » par exemple, l’acteur de 57 ans aurait consommé des pilules d’ecstasy, se serait blessé ensuite (devant être amputé d’un bout de doigt) et ses aventures auraient forcé la production à stopper le tournage pendant deux semaines. Un arrêt imposé qui a fait perdre 350.000 dollars par jour à Disney.