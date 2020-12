Sur Twitter, Barack Obama a dévoilé la liste de ses films et séries préférées de 2020

Si on peut sans aucun doute dire que 2020 aura été une année très particulière, certains arrivent toutefois à trouver du positif. Notamment dans le fait que confinement oblige, la plupart des citoyens dans le monde ont été obligés de passer plus de temps chez eux sans sortir. L’occasion par exemple d’enfin trouver le temps de regarder les films et séries que vous vouliez voir depuis longtemps.

C’est aussi le cas pour l’ancien Président américain Barack Obama. Sur les réseaux sociaux, il a dévoilé la liste de ses films et séries favorites de 2020, avouant ainsi que comme tout le monde, il avait pas mal regardé la télé cette année. « Comme tout le monde, nous sommes beaucoup restés chez nous cette année, et avec le streaming qui brouille de plus en plus les lignes entre les films et les séries, j'ai élargi cette liste aux histoires visuelles que j'ai le plus aimées cette année, peu importe le format », a-t-il écrit Twitter.

Dans cette liste, on retrouve notamment le dernier film de Chadwick Boseman, « Le Blues de Ma Rainey », la dernière création de Pixar, « Soul », ainsi que « Mank », long-métrage biographique de David Fincher sur le scénariste Herman J. Mankiewicz, auteur du scénario de « Citizen Kane », tout comme « Nomadland », rapporte BFM TV.