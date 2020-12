Retour en images sur le concours Miss France 2021

Au terme d’une édition particulière, marquée par l’absence de public, le jury de Miss France a élu Miss Normandie, Amandine Petit, comme Miss France 2021 samedi soir au Puy-du-Fou. La jeune étudiante de 23, désignée lauréate par un jury composé de Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991), Linda Hardy (1992), Sonia Rolland (2000), Élodie Gossuin (2001) et Flora Coquerel (2014) et présidé par Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), succède donc à Clémence Botino. Miss Provence et Miss Côte d’Azur sont, dans cet ordre, ses deux dauphines.

Revivez en images la cérémonie et le couronnement de Miss France 2021.