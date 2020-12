«C’est n’importe quoi»: Geneviève de Fontenay très critique envers l’élection de Miss France 2021

En froid avec l’organisation du concours, l’ex-présidente du Comité de Miss France a décliné l’invitation à la centième édition du concours de beauté, qui a eu lieu samedi soir au Puy-du-Fou. Mais depuis son salon, Geneviève de Fontenay n’a pas loupé une seconde de la cérémonie pour autant. Jointe par téléphone par le Parisien plusieurs fois durant la soirée, elle a livré ses impressions sur cette élection 2021. Et elle n’y a pas été de main morte.

« C’est brutal, saccadé, c’est n’importe quoi », a-t-elle critiqué d’emblée, revenant sur l’hommage aux anciennes Miss réalisé en début de cérémonie, « Tout est militarisé. On a à peine eu le temps de les voir. Ça n’a pas d’âme ».

L’ex-patronne des Miss France s’est ensuite quelque peu radoucie, et a même été émue, suite aux mots d’Élodie Gossuin, qui l’a remerciée pour tout ce qu’elle a fait pour Miss France. Mais Geneviève de Fontenay est rapidement redevenue plus piquante, jugeant que les 29 candidates au titre « racontent toutes un peu la même chose et se tortillent de la même façon ». À tel point qu’à quelques minutes de l’annonce de lauréate, la « dame au chapeau » n’avait aucune idée de qui l’emporterait : « Sur les quinze dernières, c’est une loterie. À quoi on juge ? La beauté ça n’a pas de codes, pas de normes ».