Contre les cancers pédiatriques, un homme bat le record du monde d’immersion dans la glace

Le Français Romain Vandendorpe a battu samedi à Wattrelos, dans le Nord, le record du monde d’immersion dans la glace, une action en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques, à laquelle a assisté l’AFP.

Un entraînement dantesque pour une performance hors-norme

Sous le contrôle d’arbitres et devant une cinquantaine de personnes venues le soutenir, ce professionnel de santé de 34 ans est resté immergé pendant 2 heures 35 minutes et 43 secondes dans une cabine de plexiglas remplie de glaçons jusqu’à son cou, battant de 40 minutes le précédent record du monde. M. Vandendorpe souhaitait « dépasser les limites humaines » pour appeler aux dons en faveur de l’association Wonder Augustine et montre que « si on s’entraîne, si on donne tout, on peut avancer, obtenir des résultats qui peuvent améliorer les choses ». Sortant transi de la glace une fois le record battu, Romain Vandendorpe a voulu « adresser un gros message pour tous les enfants qui sont atteints d’un cancer actuellement : il faut garder l’espoir ». « Je suis content pour l’association, j’ai beaucoup pensé à Augustine. Rendre l’impossible possible, c’était le sens à donner à ce record », a-t-il ajouté.