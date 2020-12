Un hamburger Oreo-viande précuite, ça vous dit? McDonald's l’a fait!

Pour être le plus visible possible, rien de mieux qu’une bonne publicité. En l’occurrence, McDonald's n’a pas hésité à miser sur l’originalité. Aujourd’hui, et uniquement aujourd’hui, la firme de fast-food vend ainsi un burger égal à nul autre. La recette : le pain habituel, enlaçant des onctueux morceaux d’Oreo à la vanille et deux tranches de viande en boîte de la marque Spam, sans oublier le lit de mayonnaise. Une création qui n’a pas vraiment convaincu les internautes.

Et non, ce n’est pas une blague !

C’est un analyste de l’entreprise Niko, spécialisée dans le marché des jeux-vidéos en Chine et plus largement en Asie, qui a relevé l’information. En surfant sur le réseau social chinois Weibo, il est tombé sur cette publication venue tout droit du compte officiel de McDonald's, qui incite à découvrir quel genre de goût ce burger pourrait avoir. Car en effet, cette nouveauté ne sera vendue aujourd’hui que dans l’Empire du Milieu.

Et comme l’a remarqué cet analyste, même en Chine, le public est loin d’avoir été unanime pour applaudir cette initiative. « Respectez la nourriture », demande un des internautes chinois. « Vous êtes sûr qu'il est comestible ? », demande un autre. « Ce genre d'étrangeté est inutile », assène encore une autre personne sur Weibo.