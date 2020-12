Les grandes marques résument avec humour 2020 en un mot

En ces temps de crise sanitaire, un peu d’humour ne fait pas de mal. Et en ce sens, le dicton dit que les meilleures blagues sont les plus courtes. Twitter a donc pris ce conseil au pied de la lettre. L’oiseau bleu a donc incité sa communauté à résumer 2020 non pas en 280 ou 140 signes mais en un mot. Une idée likée par près de 270.000 personnes en une semaine. De nombreuses marques ont donc joué le jeu pour détendre l’atmosphère.

Zoom préfère en rire en estimant que ces derniers mois ont été « instables », à l’image des discussions sur sa plateforme, surchargée par l’afflux de télétravailleurs et d’étudiants. Messenger adapte cette blague à sa sauce en écrivant « non envoyé » (comme ses messages qui ne sont jamais arrivés à destination), tout comme Viber, qui propose de mettre 2020 « en sourdine » (à l’instar des appels vidéo qu’on ne veut plus écouter), et le navigateur Opera, qui s’est tout simplement « crashé ».