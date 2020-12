Dacia Sandero: elle n’a de low cost que le prix

La Dacia Sandero, et plus particulièrement sa version Stepway, est non seulement le best-seller de la marque mais c’est aussi l’une des voitures les plus populaires de sa catégorie à travers toute l’Europe. Et on sait pourquoi : elle permet au plus grand nombre d’accéder à une voiture neuve et à des équipements technologiques tendance. Mais jusque-là, elle demandait tout de même un peu de sacrifices. La Sandero n’était pas toujours gracieuse sous certains angles, et la présentation intérieure était à la mesure des tarifs pratiqués : basique. Nous avons bien dit « jusque-là...