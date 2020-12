«Neverland»: le ranch de Michael Jackson a enfin trouvé son acheteur

Situé sur un terrain de 1.100 hectares, à 65 km de Santa Barbara, le ranch dispose d’une maison principale avec six chambres à coucher, trois maisons d’hôtes, un lac avec une chute d’eau, des terrains de tennis, plusieurs granges et abris pour des animaux. Il avait été perquisitionné par les enquêteurs en 2003 lorsque la star était accusée d’avoir abusé d’enfants qu’il avait accueillis chez lui. La police avait alors trouvé une importante collection d’images pornographiques et des photos d’enfants dénudés. Jackson a été acquitté en 2005.

Un récent documentaire de HBO « Leaving Neverland », relate les témoignages de deux hommes qui affirment avoir été sexuellement abusés par Michael Jackson lorsqu’ils étaient enfants. Les héritiers de Michael Jackson, qui nient ces allégations, ont poursuivi HBO en justice pour « assassinat posthume » et réclament plus de 100 millions de dollars de dédommagements.

AFP