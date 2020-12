Vaccin et étoile jaune: le coup de gueule d’Arthur après la découverte d’un photomontage «à vomir» (vidéo)

Pour Arthur, c’est le choc. En parcourant ses réseaux sociaux, le célèbre animateur français tombe sur un photomontage du plus mauvais goût. On y découvre une étoile jaune à six branches, rappelant celle que devaient porter les personnes de confession juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec, dessus, le slogan suivant : « Sans vaccin ».

La photo a pullulé sur Instagram, certaines personnes estimant que leurs libertés sont entravées si elles ne souhaitent pas être vaccinées contre le Covid-19. Et ce alors même que la France n’a pas rendu cette vaccination obligatoire. La publication a été partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. Provoquant également l’émotion de certains internautes plus ou moins connus qui n’ont pas hésité à critiquer cette comparaison plus que douteuse. C’est notamment le cas de l’élue MR Viviane Teitelbaum.

Arthur a, lui aussi, tenu à réagir à ce photomontage. Sur Instagram, il a tenu à alerter ses abonnés : « Un des effets secondaires du Covid aura été l’augmentation du nombre d’ignorants ayant accès à Photoshop. Ça se passe en France en 2020 et c’est à vomir ».