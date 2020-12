12 coups de midi: Jean-Luc Reichmann s’excuse pour la question des Réunionnais

Des propos qu’avait également partagé Miss France 2008, Valérie Bègue, originaire de l’île de la Réunion sur son compte Instagram : « Honteux, vous êtes sérieux ? », avait-elle écrit en partageant un cliché des 12 coups de midi et en affirmant que cette séquence était un exemple « tristement banal de racisme ordinaire. »

L’Union des Etudiants Réunionnais de l’Hexagone n’avait pas manqué de réagir, estimant que cette séquence s’apparentait à « une sordide scène de racisme » et avait ensuite saisi le CSA.

Souvenez-vous, il y a deux mois, l’une des questions des 12 coups de midi en avait énervé plus d’un. Ce jour-là, le présentateur pose une question à un candidat : « À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ? ». Parmi les propositions de réponses, les déclarations suivantes : « Leur ongle très long » ou « Leur onzième doigt ».

Ce dimanche 27 décembre, le présentateur français revenait sur cet épisode et s’excusait publiquement sur le plateau télévisé alors que Camille, la championne actuelle, devait répondre à une question ayant pour sujet l’île de La Réunion. « Il y a eu quelques petites indélicatesses qui, à la base, n’étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser parce que je défends toujours les équipes jusqu’au bout. Mille pardons, on vous présente nos excuses si, à un moment donné, on a pu vous heurter ou choquer. C’était juste pour sourire, évidemment. »