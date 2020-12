Victime de violences conjugales, Aya Nakamura se confie à Léa Salamé: «J’avais quand même un peu honte» (vidéo)

Aya Nakamura avait confirmé les faits à demi-mot. Puis, elle avait publié une photo sur Instagram où l’on voyait son visage recouvert d’hématomes. Avant de faire volte-face et de supprimer le cliché. Elle s’explique dans « Femmes puissantes » sur France Inter : « Je l’ai publiée sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j’ai vu tout ce qu’il se passait, les médias qui avaient tout repris, je me suis dit ‘Wouah, ah non je ne veux plus en fait’. J’avais quand même un peu honte ».