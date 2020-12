Pour David Guetta, il n’y «pas d’autre issue» que le vaccin pour recommencer à faire la fête

« Moi je fais partie des favorisés parce que j’ai de l’argent de côté donc je n’avais pas besoin de stresser pour me dire comment je vais manger le mois prochain mais dans notre industrie, ce n’est pas le cas de tout le monde et c’est très dur pour tous les gens qui font mon métier ou qui ont un métier relié au monde du spectacle », explique-t-il.

Boîtes de nuit fermées depuis mars, annulation des festivals et des concerts… Pour celui qui a travaillé avec les grands noms de la scène urbaine mondiale, allant des Black Eyed Peas à Rihanna ou plus récemment avec la chanteuse australienne Sia, la seule façon de sortir du marasme est de se faire vacciner.

« Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas envie de le faire (le vaccin, NDLR) mais je ne vois pas d’autres solutions. Il n’y a pas d’autre issue et moi je vais le faire, et j’espère que d’ici l’été prochain on pourra faire la fête comme avant. Parce que si les boîtes de nuit et salles de concert ne rouvrent pas cet été, c’est la mort de tous les artistes », estime-t-il, disant ressentir le manque de la « scène et du public ».