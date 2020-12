Les frères Taloche retrouvent leurs cartes volées: «le Père Noël existe vraiment»

C’est comme si cette année 2020 s’était terminée par un cauchemar. Il y a quelques jours, les frères Taloche sortaient à peine d’un tournage qu’un voleur s’est introduit dans leur véhicule, emportant avec lui ordinateurs, matériel de tournage et surtout, le plus important car irremplaçable, le fruit de leur travail stocké sur des cartes mémoires. Mais il se trouve que depuis, un petit miracle s’est produit.

La « Magie de Noël »

Comme le fait savoir la DH, Vincent Taloche a eu une très heureuse surprise pour clôturer l’année. « Donc… le Père Noël existe vraiment », se réjouit-il dans un message. « Un employé de la voirie de Bruxelles a retrouvé un sac… contenant des cartes SD. C’est un petit miracle. Même si tout le reste du matériel n’a évidemment pas été retrouvé, les images du tournage sont retrouvées. Si ça, ce n’est pas la ‘Magie de Noël’ ».

Ces cartes sont de la plus grande importance puisqu’elles contiennent les séquences d’une dizaine d’humoristes belges présentant d’autres moins connus. Le but : soutenir le milieu culturel dans ce contexte de crise. Un projet qui aurait pu être réduit à néant si les cartes SD n’avaient pas été retrouvées. Finalement, la perte se sera limitée à du matériel informatique et de tournage, certes coûteux mais qui peut être racheté, contrairement à ces séquences dont pourra profiter le public sur la RTBF.