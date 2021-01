Essai auto: la Citroën C4, originale et confortable?

La C4 est en effet ce que n’était pas la Cactus, qui assura l’intérim : une alternative aux modèles tels que la Golf, la Peugeot 308 ou la Renault Mégane, pour ne citer que quelques exemples. C’est bel et bien une vraie compacte, avec bien sûr un « twist » à la Citroën. Car sur le plan esthétique, la C4 n’est pas un classique du genre. Son style mêlant les codes esthétiques de la voiture et du crossover, saupoudré de l’originalité chère à la marque, ne séduit pas forcément d’emblée. Mais une fois que l’œil s’habitue, on ne tarde pas à la trouver intéressante. En tout cas si...