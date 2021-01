Polémique pour Miss France 2021: un bain de foule en pleine crise sanitaire (vidéo)

Miss France rassemble toujours autant, voire trop. Amandine Petit, récemment élue le 19 décembre dernier s’est offert son premier bain de foule ce samedi 2 janvier lors d’un déplacement en Moselle. La nouvelle Miss y a mené des dédicaces dans le centre commercial de Farébersviller. Malheureusement cette première sortie officielle n’a pas ravi tout le monde. En effet en pleine crise sanitaire, dans un département qui, le même jour, voyait son couvre-feu s’appliquer à 18h, un public aussi large à de quoi inquiéter. Sur les photos, il est possible de voir une centaine de personnes, certes masquées mais sans distanciation suffisante entre elles, s’affairer autour de la Miss. Nombre d’internautes ont réagi sur Facebook et Twitter.

Le député LREM de Moselle, Christophe Arend s’est d’ailleurs exprimé pour faire part de son inquiétude. Dans un département aux services de réanimation saturés à 86 %, il s’interroge sur le « bon sens » de la tenue de cet événement. Bien qu’il regrette que la polémique tombe sur la Miss France, il ajoute au Parisien : « A u niveau des organisateurs, il faut anticiper. On dit aux métiers de la culture qui ont respecté un protocole strict, qu’ils ne peuvent pas travailler, et là on a un attroupement, c’est difficile de trouver une cohérence ». Une autre députée LREM, Hélène Zannier, vient renforcer ces dires. Elle souhaite que les organisateurs prennent « leurs responsabilités ». Caroline Fiat, députée LFI et aide soignante, écrit sur Facebook que ce rassemblement était « inadmissible » et que ce premier déplacement aurait pu être effectué dans un « département épargné ».