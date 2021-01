Les proches du couple Kardashian-West parlent d’une rupture probable d’ici peu

C’est l’un des couples les plus suivis aux Etats-Unis et il se pourrait bien que cela ne le soit plus pour longtemps. Le renommé magazine américain « People » a en effet pu interroger « plusieurs sources » proches de Kim Kardashian et Kanye West qui disent toutes la même chose. Malgré une apparente accalmie à la fin de la campagne présidentielle dans laquelle le chanteur était engagé, la tension reste bien présente entre les deux célébrités, au point de risquer le divorce.

Un divorce déjà décidé ou pas ?

La preuve la plus flagrante que le couple va mal, c’est qu’il continue à suivre une thérapie conjugale. Est-ce que cela va bien se terminer ou pas ? C’est toute la question. Une des sources de « People » veut encore y croire en disant que « ce n’est pas encore fini, ils essaient toujours de voir si leur mariage peut être sauvé ». Mais elle précise que les sœurs et la mère de Kim Kardashian soutiennent celle-ci quoi qu’il arrive. « Elles ont vu Kim se débattre au cours de l’année 2020 et en fin de compte, elles veulent juste qu’elle et Kanye soient heureux, qu’importe la manière dont ça se présente ».