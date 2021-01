TF1 passe à l’ultra haute définition et change son habillage (vidéo)

Ce mercredi, TF1 marque une étape importante pour la télévision en France. Il s’agit de la première chaîne du pays à passer à l’ultra haute définition. Et pour célébrer cet événement, l’apparence même de TF1 se renouvelle. Tout l’habillage des programmes, auquel les téléspectateurs sont si habitués, change donc aujourd’hui.

Modernité, proximité et sobriété

Pour réaliser cette tâche, TF1 a fait appel à la société de graphisme Naked, comme lors de cette dernière opération du genre qui date de 2013. Officiellement, l’habillage est prévu pour être « plus fluide », « plus premium » et « magnifiant davantage les programmes ». Les publicités doivent désormais être tournées en 8K pour pouvoir s’adapter aux écrans de télévision les plus modernes.

Outre ces éléments, les choix de TF1 sont également révélateurs du message qu’elle veut faire passer au public. L’habillage se veut ainsi moderne et sobre à la fois. Les fonds utilisés au début et à la fin d’une page publicitaire sont aussi très parlants. D’une part, TF1 met à l’honneur les multiples beautés de la France en montrant par exemple les falaises d’Etretat, preuve de la volonté de la chaîne d’avoir un certain lien de proximité avec les téléspectateurs. Et de l’autre, ce sont les séries produites par la TF1 qui sont mis en valeur, comme « Ici tout commence » ou « Balthazar », signe de l’importance de ces programmes pour la stratégie télévisuelle de la chaîne.