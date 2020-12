Voici les meilleures et les pires audiences de 2020 en France

Le confinement a été une véritable bénédiction pour l’audience des chaînes de télévision, avec un public qui s’est largement changé les idées devant un programme télévisé. Cette année 2020 a donc été un très bon millésime pour les principales chaînes françaises. Du moins, ça dépend pour quelles émissions... Voici le top et le flop 10 pour les prime times.

Le succès des grands événements de TF1, le flop des débats lors des élections

Comme le montrent les chiffres, TF1 a su à nouveau tirer son épingle du jeu en décrochant neuf des dix places du top 10 de 2020. Pour cela, la chaîne privée a surtout profité du succès de trois événements : la finale de la Ligue des Champions, le show des Enfoirés, et l’élection de Miss France (qui n’avait pas eu une si belle audience depuis 2006). Le reste est composé de deux types de programmes : les films qui font figure de grands classiques, et les productions originales. Parmi ces derniers, on trouve la série « Balthazar » et le biopic sur Grégory Lemarchal, « Pourquoi je vis ». Muriel Robin a également eu un grand succès avec « I Love You Coiffure » qui reprenait ses sketchs culte sous la forme de long-métrage. Quant aux films, « Harry Potter » et « Les Visiteurs » ont fait les choux gras de TF1. La première chaîne ne laisse qu’une petite place dans le top 10, attribuée à la série « Capitaine Marleau », sur France 3.

Et en l’occurrence, France 3 a bien besoin de cela pour se consoler. Car du côté des pires performances de l’année, elle obtient sept de ces malheureuses places, dont la totalité du podium. Le flop 3 est d’ailleurs très uniforme puisqu’il est entièrement composé des débats organisés dans le cadre des élections municipales. Les soirs du premier et du deuxième tour des élections ont néanmoins eu des scores raisonnables. Autre événement perdant : le Téléthon, qui s’améliore toutefois comparé à l’année 2019 et ce malgré la concurrence de Koh-Lanta et des NRJ Music Awards. Les shows musicaux de la télévision publique française n’ont généralement pas plus fait mouche. Enfin, M6 apparait une fois, en dixième position, avec une comédie : « Tout ce qui brille ». Le pire score de TF1 arrive seulement en 25e position, avec le spectacle de Franck Dubosc (qui a signé l’une des pires performances de l’histoire de la première chaîne).