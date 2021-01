Les frères Bogdanoff seront jugés pour «escroquerie» envers un millionnaire bipolaire

Cyrille P., ancien hôtelier de 53 ans malade depuis plusieurs années, s’était suicidé au cours de l’enquête, le 31 août 2018, depuis les falaises d’Etretat (Seine-Maritime). Deux mois plus tôt, Igor et Grichka Bogdanoff, qu’il surnommait « Frère premier » et « Frère absent », avaient été mis en examen dans ce dossier. Les jumeaux, connus pour leur transformation physique atypique et leurs ouvrages scientifiques controversés, contestent toute escroquerie et mettent en cause un ancien proche, un fils de diplomate franco-congolais surnommé « Frère sombre », lui aussi renvoyé devant le tribunal.