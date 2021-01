Non, ce n’était pas Jamiroquai au Capitole

C’est dans une vidéo postée sur Twitter ce jeudi 7 janvier, que le musicien que le chanteur met les points sur les i : « Bonjour tout le monde ! (…) Certains d’entre vous pensent peut-être m’avoir vu à Washington la nuit dernière, mais je n’étais pas avec ces tarés ». C’est que la ressemblance entre QShaman, et le chanteur amateur des couvre-chefs pouvait se poser. Le doute a toutefois été soulevé très vite pour la simple raison que le chanteur de Jamiroquai est confiné au Royaume-Uni à cause de la crise sanitaire et qu’il « n’a pas vu son groupe depuis des lustres ». Cette « méprise » a surtout été l’occasion de faire quelques blagues sur la situation. Le chanteur rajoute dans un tweet : « J’adore le couvre-chef mais je ne suis pas sûr que ce soit mon genre de fréquentations ».

L’homme présent sur nombreuses des photos des émeutes du Capitole est en vérité un membre du mouvement conspirationniste d’extrême-droite, figure de proue des partisans de Donald Trump. Militant, il fait la tournée des états pour contester les résultats des élections.