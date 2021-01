George Clooney attaque frontalement Donald Trump et le place dans «la poubelle de l’Histoire»

Cela fait depuis longtemps que George Clooney est opposé à la politique de Donald Trump. Mais depuis que les partisans du président ont envahi le cœur de la démocratie américaine, à savoir le Capitole de Washington, l’acteur est sous le choc. C’est ce qu’il a confié lors d’une interview pour le podcast « The Business » où il n’a pas manqué de choisir les mots les plus durs envers Donald Trump, accusé d’avoir suscité cette dérive.

« Ce nom sera à jamais associé à l’insurrection »

Pour George Clooney, cela ne fait aucun doute : il s’agit ici d’un « abus monumental de pouvoir » de la part de Donald Trump. « Tout le monde s’attendait à voir des actes scandaleux de sa part mais à chaque fois qu’il faisait quelque chose, ça repoussait les limites et plus personne n’était choqué, même quand il a appelé le Secrétaire de Géorgie pour faire pression. Plus rien n’avait d’importance. Mais cet événement-là a eu de l’importance », juge-t-il.

Quant au traitement qu’il faut réserver au président sortant et à ses proches, l’acteur a une petite idée : « ça place Donald Trump, Donald Trump Jr., Ivanka, tous, dans la poubelle de l’Histoire ». Cela dit, au-delà du caractère choquant de l’invasion du Capitole, George Clooney estime que paradoxalement, cela pourrait être bénéfique pour l’avenir de la démocratie américaine. « Ce nom sera à jamais associé à l’insurrection. Ça a fait une énorme différence. Alors si c’est ça qui nous permet de nous remettre dans le droit chemin, je n’ai pas envie de dire que ça en vaut la chandelle, ce n’est pas du tout le cas, mais peut-être que d’une certaine manière on pourra trouver une raison de voir une lueur d’espoir après ce désastre », conclut-il.