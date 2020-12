Georges Clooney n’incarnera pas James Bond

Devenir un jour le prochain James Bond n’est pas du tout, mais alors pas du tout dans les plans de Georges Clooney. Selon lui, son âge et ses origines l’en empêchent tout simplement. « Déjà, je vais avoir 60 ans cette année, donc c’est un peu tard pour ce truc de Bond. En outre, James Bond devrait être Britannique, vous ne croyez pas ? Ce ne serait pas bien », a-t-il affirmé sur les ondes de la radio Heart avant de conclure : « Le plus proche que j’ai été de ce genre de héros a été Batman, et on bien vu ce que ça donnait. »

Il soutient par contre que le meilleur successeur de Daniel Craig serait sans doute Idris Elba : « Je pense qu’il ferait un super boulot. C’est lui que je choisirais », annonce-t-il.

Aucune information officielle n’a cependant fuité, le suspense reste donc entier !